Рождаемость продолжает снижаться в Смоленской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

По информации Смолстата, численность постоянного населения региона на 1 января 2021 года составила 921,1 тыс. человек, из которых 663,3 тыс. человек (72%) – горожане и 257,8 тыс. человек (28%) – сельские жители. Число смолян сократилось за год на 13,8 тыс. человек или на 1,47%.

Численность городских жителей области уменьшилась на 8,1 тыс. человек (на 1,2%), а сельских – на 5,7 тыс. человек (на 2,2%).

Основной причиной сокращения численности населения называют превышение числа смертей над числом рождений.

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