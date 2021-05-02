Губернатор Смоленской области Алексей Островский отчитался о доходах за 2020 год

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В администрации региона рассказали, сколько заработал Алексей Островский за 2020 год.

Согласно документам, доход Алексея Островского в 2020 году составил 4 635 810,25 рублей. В собственности у главы региона находятся два земельных участка площадью 1379 кв.м и 753 кв.м и жилой дом площадью 1000,6 кв. м., а также автомобиль Lexus NX200.

В пользовании у губернатора имеется квартира в городе Смоленске площадью 79,6 кв. м., у его супруги , как и у детей, кроме находящейся в пользовании однокомнатной квартиры площадью 34 кв. м., нет каких-либо доходов и собственности.

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