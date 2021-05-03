Число пострадавших от укусов клещей выросло в Смоленской области

В Смоленской области увеличилось количество пострадавших от укуса клещей.

Региональное управление Роспотребнадзора ведет мониторинг в связи с активизацией потенциально опасных насекомых - клещей.

- За период с начала текущего года по 28.04.2021 года в медицинские организации Смоленской области обратилось 62 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 22 ребенка, что на 50,82% меньше чем за аналогичный период прошлого года. За последнюю неделю наблюдения-с 16.04.2021г. по 28.04.2021г.-число обращений по поводу присасывания клещей за медицинской помощью составило 37 человек, в том числе 16 детей, в сравнении с предыдущей неделей количество пострадавших увеличилось на 56,76% среди всех обратившихся и на 31,25% среди детей, - рассказали в Роспотребнадзоре.

С начала текущего года в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» исследовано 120 клещей, 11 из которых были сняты с людей. Из общего количества исследованных клещей только в 2 случаях обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза. Из объектов окружающей среды исследовано 111 клещей, возбудителей клещевых инфекций не обнаружено.

Ситуацию продолжает контролировать и мониторить в Управления Роспотребнадзора по Смоленской области.

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