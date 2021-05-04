Строительные леса с крепостной стены свалились на маршрутку в Смоленске

Фото: Юрий Голубев ВКонтакте.

Сегодня, 4 мая, строительные леса с крепостной стены рухнули на общественный транспорт. «Обвал» произошёл недалеко от моста на улице Беляева, рассказали очевидцы в соцсетях.

Строительные леса находились на крепостной стене, которая в настоящее время реставрируется. Одной из вероятных причин «приземления» строительных лесов пользователи соцсети считают сильный ветер. Конструкция «не устояла» перед ветром и рухнула на маршрутку. Пострадавших в случившемся нет.

Вчера ГУ МЧС России по Смоленской области сообщило смолянам, что на территории региона 4 мая будет «несладко»: ветер на сегодня обещали юго-западный, западный, 7-12 м/с, а порывы аж 13-18 м/с.

-При усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения рекламных щитов, падение деревьев. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если нет острой и необходимости выйти на улицу – оставайтесь дома, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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