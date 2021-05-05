В Смоленской области ищут 19-летнюю пропавшую из Республики Беларусь

Фото: ПСО «Феникс» г.Кричев.

19-летняя жительница Республики Беларусь Варвара Худалей пропала больше месяц назад в Могилёвской области. Девушка может находиться на территории Смоленской области. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Феникс» города Кричев.

Ещё 3 апреля Варвара выехала из Кричева в Могилёв и с тех пор не выходила на связь. По мнению добровольцев, девушка может быть в Смоленске, Москве и даже в Санкт-Петербурге.

Варвару Худалей можно узнать по небольшой родинке над левым уходим и трём маленьким родинкам справа на лбу. Когда девушку видели в последний раз, на ней были зелёный плащ, серые брюки, желто-оранжевый рюкзак и чёрные туфли на платформе.

Фото: ПСО «Феникс» г.Кричев.

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