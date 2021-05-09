В Смоленской области восстановят памятное место на месте сражения при Лубино. Фото: smolensk.er.ru.

Здесь прошло одно из решающих сражений Отечественной войны 1812 года.

Информация о произошедшем вандализме над памятным местом появилась в СМИ. Вандалы испортили икону в часовне, надругались над ликами младенца и Богородицы. Вырвали буквы на памятной табличке. Уничтожили информационный щит и обстреляли пулями верстовые столбы, установленные вдоль Старой Смоленской дороги по областной программе.

В Смоленской области восстановят памятное место на месте сражения при Лубино. Фото: smolensk.er.ru.

В ближайшие дни от имени секретаря регионального отделения «Единой России», координатора проекта «Историческая память» Игоря Ляхова будет направлен запрос в УМВД для проведения баллистической экспертизы. Возможно, удастся определить собственника оружия.

Депутат Смоленской областной Думы от «Единой России» Сергей Шелудяков вместе с краеведом, членом поискового отряда «Бастион» Игорем Ясинским выехал на место, чтобы демонтировать разбитые таблички, обсудить дальнейшие планы по восстановлению памятника.

Само место появилось здесь в 2012 году благодаря краеведу Игорю Ясинскому, идея и ее воплощение принадлежали ему, кроме того, комплекс возведён на его частной земле. Памятник на балансе администрации района и поселения - не числится.

В Смоленской области восстановят памятное место на месте сражения при Лубино. Фото: smolensk.er.ru.

«Мы найдем средства и восстановим то, что было вандалами испорчено. Побывав на месте, могу сказать, да, действительно ситуация плачевная. Печально, что есть люди, которые могут так поступать с историей своей страны, глумиться над подвигом наших предков, над святынями русского народа. Хочется, чтобы это место развивалось, ведь по сути это наше смоленское Бородино», - рассказал Сергей Шелудяков.

Благодаря депутату на месте появятся новые таблички, взамен сломанных. Восстановят и информационный щит, который также уничтожен вандалами.

В Смоленской области восстановят памятное место на месте сражения при Лубино. Фото: smolensk.er.ru.

К началу августа - дате сражения при Лубино - планируется заменить кресты. Возможно, их выльют из бетона, что будет прочнее и надёжнее.

Здесь захоронены порядка 200 солдат русской и французской армий. В 2012 юбилейном году в Лубино прошла большая реконструкция событий тех лет, в ней приняло участие 25 тысяч человек.

«Очень хочется, чтобы и сейчас здесь проводились реконструкции, чтобы память о сражении при Лубино жила», - подчеркнул Сергей Шелудяков.