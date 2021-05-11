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Общество11 мая 2021 10:17

Смоленский предприниматель скрыл более 7,5 млн рублей от налогообложения

Он обошел закон путем внесения ложных сведений в налоговые декларации
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский предприниматель скрыл более 7,5 млн рублей от налогообложения

Смоленский предприниматель скрыл более 7,5 млн рублей от налогообложения

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По информации СУ Следственного комитета РФ по Смоленской области, индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

С января 2018 года по декабрь 2019 года предприниматель, состоя на налоговом учете в Смоленске, осуществляя свою деятельность в сфере страхования, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 7,5 миллионов рублей.

Он обошел закон путем внесения ложных сведений в налоговые декларации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств преступления и возмещение причиненного бюджетной системе РФ ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее приставы помогли смолянке-сироте получить квартиру.