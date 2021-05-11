В Рославле житель Таджикистана заключен под стражу за попытку взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, гражданин Республики Таджикистан подозревается в покушении на дачу взятки.

24 апреля подозреваемый в служебном кабинете отделения ПУ ФСБ России по Смоленской области в городе Рославль передал оперуполномоченному пограничного управления взятку в 16 тысяч рублей.

Взятка была за избежание административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Представитель органов власти отказался от взятки и сообщил о коррупционном предложении, после чего иностранца задержали. Мужчину заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее смоленский предприниматель скрыл более 7,5 млн рублей от налогообложения.