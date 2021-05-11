В Рославле житель Таджикистана заключен под стражу за попытку взятки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, гражданин Республики Таджикистан подозревается в покушении на дачу взятки.
24 апреля подозреваемый в служебном кабинете отделения ПУ ФСБ России по Смоленской области в городе Рославль передал оперуполномоченному пограничного управления взятку в 16 тысяч рублей.
Взятка была за избежание административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Представитель органов власти отказался от взятки и сообщил о коррупционном предложении, после чего иностранца задержали. Мужчину заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее смоленский предприниматель скрыл более 7,5 млн рублей от налогообложения.