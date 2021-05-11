В Смоленске работница украла 3 тысячи долларов у хозяев квартиры. Фото: Артем КИЛЬКИН

В полицию Смоленска обратился местный житель с заявлением о хищении 3 тысяч долларов из его квартиры, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и не обнаружили следов незаконного проникновения.

Потерпевший пояснил, что деньги лежали в шкатулке, стоявшей в шкафу. Он обнаружил пропажу денег несколько дней назад, а до этого пересчитывал их в начале апреля. В этот промежуток времени квартиру периодически посещала женщина, нанятая хозяевами для присмотра за ребенком и уборки жилья.

Сотрудники уголовного розыска установили личность женщины и опросили ее. Местная 49-летняя жительница рассказала, что нашла шкатулку во время уборки, а так как очень нуждалась в деньгах, похитила их и частично истратила на собственные нужды.

Часть похищенного (1700 долларов) полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Рославле житель Таджикистана заключен под стражу за попытку взятки.