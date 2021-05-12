Под Смоленском осудят вандала, разгромившего могилы на кладбище. Фото: Телеграм- канал "Смоленск | Интересное | Новости"

По информации отделения МВД России «Руднянский», 32-летний мужчина обвиняется в краже, вандализме и надругательстве над местами захоронений умерших.

В августе прошлого года в полицию поступило около 10 заявлений местных жителей о том, что неизвестный повалил и разбил памятники на могилах их родственников.

Кроме того, были сломаны 10 пролетов забора ограждавшего кладбище. Материальный ущерб превысил сумму в 63 тысячи рублей.

Полицейские нашли подозреваемого, который пояснил, что утром, будучи пьяным, пришел на городское кладбище, где беспричинно, из хулиганских побуждений, нанес множество ударов ногами по пролетам забора, сломав их.

Затем он пошел дальше по кладбищу, где повалил на землю несколько памятников умерших, а несколько разбил, после чего покинул место происшествия.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемый украл деньги у знакомой, у которой был в гостях вместе со своей сожительницей. Выбрав момент, когда за ним никто не наблюдает, он похитил из комода 15 тысяч рублей, часть из которых успел истратить в магазине. Оставшиеся деньги изъяли стражи порядка.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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