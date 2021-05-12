Бдительный смолянин спас 300 тысяч рублей от дистанционных мошенников. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Смоленска обратился 57-летний местный житель с заявлением о покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил об одобрении кредита на его имя.

Затем под предлогом отмены операции по оформлению кредита он пытался ввести смолянина в заблуждение, сказав, что необходимо оформить потребительский кредит на сумму 300 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасные счета».

Однако смолянин не пошел на поводу у лжесотрудника банка и прервал разговор. По словам заявителя, он знал о действиях мошенников из средств массовой информации.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, под Смоленском осудят вандала, разгромившего могилы на кладбище.