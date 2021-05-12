Спасатели обезвредили 30 снарядов времен ВОВ в Починковском районе. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
11 мая жители Починковского района обратились к специалистам ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» по поводу находки взрывоопасных снарядов времен Великой Отечественной войны.
Специалисты изъяли и уничтожили 12 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров, 17 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров и одну противотанковую мину ТМИ-35.
Всего обезврежено 30 ВОП времен ВОВ.
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