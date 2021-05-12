Под Смоленском пострадал человек после опрокидывания Nissan Almera. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло 11 мая в 19:56 на автомобильной дороге в районе поворота на Магалинщину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

На место вызова выехала автоцистерна и 6 человек личного состава.

В результате ДТП опрокинулся автомобиль Nissan Almera. Спасатели информируют об одном пострадавшем.

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