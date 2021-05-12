В Десногорском районе отец начал выплачивать долг по алиментам после ареста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации Десногорского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, отец пятилетнего ребенка задолжал по алиментам около 158 тысяч рублей.

Однако, мужчина не искал работу, скрывал источники своих доходов и всячески уклонялся от встреч с судебным приставом.

Учитывая нежелание должника добровольно оказывать материальную помощь своему ребенку, мировой судья принудил неплательщика к обязательным работам на 50 часов. Отрабатывать наказания, как и выплачивать средства на содержание ребенка горе-родитель не спешил.

Тогда по решению суда мужчине назначили административный арест сроком на 7 суток.

После отбытия наказания должник явился к судебному приставу за направлением по отработке обязательных работ, от которых уклонялся ранее, а также предоставил справку с официального места трудоустройства.

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