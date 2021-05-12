В Починковском районе пассажир Volkswagen Tiguan пострадал в ДТП. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.

11 мая в 09:25 на 332-м километре автодороги Р-120 в Починковском районе произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

53-летний водитель Mitsubishi Outlander не выбрал безопасной дистанции до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с Volkswagen Tiguan, за рулем которого был 42-летний мужчина.

В результате ДТП 40-летний пассажир Volkswagen получил ранения.

Ранее Под Смоленском пострадал человек после опрокидывания Nissan Almera.