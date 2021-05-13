В Смоленске маршрутка перевернулась на бок после столкновения с фургоном

В Смоленске маршрутка перевернулась на бок после ДТП. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло 13 мая в 07:35 на пересечении улиц Соболева и Верхний Волок в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

На место аварии выехали автоцистерна и служба пожаротушения.

Столкнулись маршрутное такси № 4 («Газель») и автомобиль Volkswagen (фургон).

В результате ДТП есть пострадавшие, они доставлены в ОГБУЗ «Клиническая больница СМП».

К счастью, возгорания при столкновении не произошло.

Ранее В Починковском районе пассажир Volkswagen Tiguan пострадал в ДТП.