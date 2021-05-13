Более 7 тысяч смоленских семей получили выплаты на первого ребенка в 2021. Фото: Анастасия ОСИПОВА

По информации Департамента по социальному развитию Смоленщины, за первые три месяца 2021 года более 7 тысяч семей получили выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Это касалось детей, рожденных в 2018-2021 годах. Общая сумма выплат составила свыше 220 миллионов рублей.

В 2020 году на исполнение регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» было направлено почти 1,3 миллиарда рублей.

За счет субвенций из федерального бюджета 6 517 нуждающихся семей начали получать ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Еще 4 740 смоленским семьям определена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста.

Также в прошедшем году было выдано 706 (при плане 120) сертификатов на областной материнский (семейный) капитал.

Напомним, в Десногорском районе отец начал выплачивать долг по алиментам после ареста.