Смоленские таможенники пресекли незаконный ввоз белорусских сигарет. Фото: Смоленская таможня.

Смоленские таможенники совместно с пограничниками пресекли незаконный ввоз партии белорусских сигарет.

Сигареты пытались провезти, спрятав их автомобиле, который ехал в Россию из Белоруссии.

Транспортное средство задержали сотрудники Смоленской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области в населенном пункте Большие Хутора Хиславичского района.

По товарно-сопроводительным документам, которые представил водитель, из Белоруссии в Россию ввозили биотуалеты для животных общей массой более 17 тонн.

«В ходе досмотра машины таможенники обнаружили 730 тысяч пачек белорусских сигарет, которые пытались незаконно ввезти в Россию. Документы на сигареты отсутствовали. Все это свидетельствует о нарушении правил ввоза товаров данной категории. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия», - сообщил заместитель начальника Смоленской таможни Александр Котиков.

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