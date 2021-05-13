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Происшествия13 мая 2021 10:31

Смоленский СКР заинтересовался ДТП с шестью пострадавшими из маршрутки

Следователи установят все обстоятельства произошедшего
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский СКР заинтересовался ДТП с шестью пострадавшими из маршрутки.

Смоленский СКР заинтересовался ДТП с шестью пострадавшими из маршрутки.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет РФ по Смоленской области начал процессуальную проверку по размещенной в средствах массовой информации о том, что утром 13 мая на улице Соболева в Смоленске произошла авария, в результате которой перевернулось маршрутное такси №4.

Шесть пассажиров общественного транспорта обратились за медицинской помощью.

Следователи СК установят все обстоятельства произошедшего, в том числе были ли нарушены правила перевозки пассажиров, техническое состояние транспортного средства и условия его эксплуатации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы рассказывали, что в Смоленске маршрутка перевернулась на бок после столкновения с фургоном.

ЧП