Смоленский СКР заинтересовался ДТП с шестью пострадавшими из маршрутки.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Следственный комитет РФ по Смоленской области начал процессуальную проверку по размещенной в средствах массовой информации о том, что утром 13 мая на улице Соболева в Смоленске произошла авария, в результате которой перевернулось маршрутное такси №4.
Шесть пассажиров общественного транспорта обратились за медицинской помощью.
Следователи СК установят все обстоятельства произошедшего, в том числе были ли нарушены правила перевозки пассажиров, техническое состояние транспортного средства и условия его эксплуатации.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее мы рассказывали, что в Смоленске маршрутка перевернулась на бок после столкновения с фургоном.