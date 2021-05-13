Губернатор Смоленской области повел итоги отопительного сезона. Фото: администрация Смоленской области.

В Администрации Смоленской области прошло совещание, на котором подвели итоги осенне-зимнего отопительного периода 2020-2021 годов.

В прошлом году отопительный сезон начался ранее нормативных сроков – 22 сентября и был завершен 12 мая, став таким образом самым длительным за последние 5 лет: его продолжительность составила 228 дней, что на 18 суток больше среднестатистического значения.

В целом, начиная с 22 сентября, на объектах коммунального хозяйства было зафиксировано 176 нештатных ситуаций, что ниже уровня предыдущего отопительного сезона на 3,5%. Существенно сократилось количество аварий на сетях теплоснабжения. Так, за прошедший период зарегистрировано всего 15 таких ситуаций, при этом в прошлом году их было 87, а в позапрошлом – 94.

Таким образом, по сравнению с отопительным сезоном 2018-2019 годов аварийность на объектах теплоснабжения снизилась на 84%.

Помимо этого, значительно снизилась и доля аварий, происходящих на магистральных тепловых сетях, принадлежащих филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация». За прошедший сезон было зафиксировано 5 отключений, что более чем на 70% ниже аналогичного показателя отопительного периода 2018-2019 годов (2019/20 годы – 12 отключений, 2018/19 годы – 17 отключений).

В осенне-зимний период 2021-2022 годов планируется подготовить 656 котельных, 1,2 тысяч км тепловых сетей и 4,9 тысяч км водопроводных сетей.

Напомним, более 7 тысяч смоленских семей получили выплаты на первого ребенка в 2021.