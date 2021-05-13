Островский вручил награды смоленским сотрудникам скорой помощи. Фото: администрация Смоленской области.

В администрации Смоленской области прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню работника скорой медицинской помощи.

В праздничном мероприятии принял участие Губернатор Алексей Островский.

На Смоленщине в отделениях и на станциях скорой помощи работают порядка тысячи человек. Ежедневно в круглосуточном режиме на линиях дежурит не менее 76 выездных бригад.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии со словами приветствия, Губернатор выразил глубокую благодарность всем работникам скорой медицинской помощи за напряженный труд в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Далее Алексей Островский вручил лучшим сотрудникам скорой медицинской помощи региона Благодарственные письма Губернатора и Почетные грамоты Администрации Смоленской области за многолетний добросовестный труд и высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей.

Ранее губернатор Смоленской области повел итоги отопительного сезона.