Островский вручил награды смоленским сотрудникам скорой помощи. Фото: администрация Смоленской области.
В администрации Смоленской области прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню работника скорой медицинской помощи.
В праздничном мероприятии принял участие Губернатор Алексей Островский.
На Смоленщине в отделениях и на станциях скорой помощи работают порядка тысячи человек. Ежедневно в круглосуточном режиме на линиях дежурит не менее 76 выездных бригад.
Обращаясь к участникам торжественной церемонии со словами приветствия, Губернатор выразил глубокую благодарность всем работникам скорой медицинской помощи за напряженный труд в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Далее Алексей Островский вручил лучшим сотрудникам скорой медицинской помощи региона Благодарственные письма Губернатора и Почетные грамоты Администрации Смоленской области за многолетний добросовестный труд и высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей.
Ранее губернатор Смоленской области повел итоги отопительного сезона.