В Смоленске экс-директор бюджетной фирмы похитил более 1 млн рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ходе проверки противодействия коррупции сотрудники УМВД России по Смоленску выявили факт превышения должностных полномочий.
В прошлом году бывший директор областного бюджетного учреждения из личной заинтересованности заключил несколько договоров на поставку запасных частей для оборудования с фирмой, директором которой являлся его родственник.
В результате, из областного бюджета похищено более 1 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Подозреваемому грозит до 4 лет тюрьмы. Ведется следствие.
Напомним, смоленские таможенники пресекли незаконный ввоз белорусских сигарет.