В Смоленске экс-директор бюджетной фирмы похитил более 1 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе проверки противодействия коррупции сотрудники УМВД России по Смоленску выявили факт превышения должностных полномочий.

В прошлом году бывший директор областного бюджетного учреждения из личной заинтересованности заключил несколько договоров на поставку запасных частей для оборудования с фирмой, директором которой являлся его родственник.

В результате, из областного бюджета похищено более 1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Подозреваемому грозит до 4 лет тюрьмы. Ведется следствие.

Напомним, смоленские таможенники пресекли незаконный ввоз белорусских сигарет.