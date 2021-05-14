В Смоленске «надоедливая» коллекторская фирма оштрафована на 120 тысяч. Фото: УФССП России по Смоленской области.

В УФССП России по Смоленской области в течение нескольких дней поступили обращения от мужчины, который жаловался на неправомерные действия коллекторской фирмы. Они требовали погасить имеющуюся у него задолженность в кратчайшие сроки.

Смолянин в одной из микрофинансовых организаций оформил два договора займа, но ежемесячные выплаты производил несвоевременно, в результате чего образовался внушительный долг. Тогда микрофинансовая организация, предоставившая займ передала право взыскания просроченной задолженности коллекторской фирме.

На телефонный номер гражданина стали поступать многочисленные голосовые сообщения с требованиями оплатить долг по договору займа. Представители организации по возврату долгов отправляли голосовые сообщения более двух раз в сутки, тем самым сотрудники компании оказывали моральное и психологическое давление на мужчину.

На коллекторскую фирму составили два административных протокола), материалы которых переданы для рассмотрения в арбитражный суд.

Коллекторская организация получила наказание в виде штрафа по каждому протоколу на общую сумму в 120 тысяч рублей.

Напомним, В Смоленске экс-директор бюджетной фирмы похитил более 1 млн рублей.