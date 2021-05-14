В Ярцево неизвестный сбил женщину на пешеходном переходе. Фото: Иван МАКЕЕВ

13 мая в 15:40 в районе дома №86 по улице 50 лет Октября в Ярцево произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

Неизвестный водитель неустановленного автомобиля (предположительно марки Mitsubishi) сбил 38-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Напомним, Смоленский СКР заинтересовался ДТП с шестью пострадавшими из маршрутки.