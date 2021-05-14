Губернатор Островский посетил пункт вакцинации против COVID-19 в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.

В ходе рабочей поездки по областному центру губернатор Алексей Островский с главой города Смоленска посетил пункт вакцинации против COVID-19, функционирующего на базе Консультативно-диагностической поликлиники №1, а также проинспектировал состояние участка улично-дорожной сети на улице Маяковского, где в нынешнем году запланирован капитальный ремонт.

Начался рабочий визит Губернатора с посещения Консультативно-диагностической поликлиники №1 (улица Чаплина, дом №3), где в настоящее время работает пункт вакцинации против COVID-19.

В Смоленской области вакцинация против COVID-19 началась в сентябре прошлого года и на сегодняшний день регион получил уже свыше 100 тысяч доз вакцины.

На данный момент первым компонентом привиты свыше 70 тысяч жителей региона. Полностью завершили вакцинацию более 56,3 тысяч смолян.

Ранее Островский вручил награды смоленским сотрудникам скорой помощи.