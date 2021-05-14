Улица Маяковского в Смоленске станет пешеходной. Фото: администрация Смоленска.

В этом году на улице Маяковской в Смоленске за счет средств областного бюджета запланирован капитальный ремонт дорожного полотна. К работам планируется приступить 1 июня, сообщает городская администрация.

Власти Смоленска разработали план по изменению схем дорожного движения в центре города с целью улучшения транспортной инфраструктуры, а также повышения туристической привлекательности столицы региона.

Андрей Борисов рассказал о создании в центральной части города новых пешеходных зон. Одной из них и станет улица Маяковского, вместо асфальта здесь уложат брусчатку. Одностороннее автомобильное движение, которое сейчас осуществляется по Маяковского, будет перенесено на улицу Глинки.

Вопрос прошел согласование с управлением ГИБДД.

«В рамках ремонта здесь, а также на площади Ленина будут установлены новые лавки, арт-объекты, заменено освещение, - обустроим по аналогии с парком в Соловьиной роще», - отметил глава города.

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