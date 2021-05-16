Прокуратура проведет проверку из-за отключения воды в 4 тысячах домах Вязьмы. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

15 мая около 10:30 в Вязьме произошел порыв магистральной трубы водоснабжения, в результате чего, свыше 4 тысяч домов разной этажности и 28 социальных объектов осталось без водоснабжения.

«По факту коммунальной аварии органами прокуратуры с привлечением контролирующих органов организована и проводится проверка. На место аварии выезжал и.о. Вяземского межрайонного прокурора,»- сообщил старший помощник прокурора области Александр Боровиков.

В настоящее время населению организован подвоз воды.

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