Шестеро пожарных тушили возгорание бани в Смоленском районе. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

16 мая в 18:06 произошел пожар в деревне Боровая Смоленского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Горела баня. На место вызова выехали автоцистерны 6 человек личного состава на одной пожарной машине.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Огнем повреждено строение бани.

Причину и ущерб уточняют специалисты.

Ранее в Сафоновском районе 15 человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом.