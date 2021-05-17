Гагаринские приставы заставили отца выплатить долг по алиментам. Фото: УФССП России по Смоленской области.

По информации Гагаринского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, отец должен выплачивать четверть дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Однако родитель оплачивать алименты не спешил. Сумма задолженности превысила 190 тысяч рублей.

Отец материального участия в жизни ребенка не принимал и на путь исправления так и не встал. Тогда судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий с имуществом, были арестованы банковские счета мужчины. Однако неплательщик продолжал игнорировать обязанности и перестал отвечать на телефонные звонки.

Далее его ограничили в водительских правах. Невозможность сесть за руль автомобиля привела к погашению задолженности перед ребенком.

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