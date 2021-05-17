Пожарные спасли Audi A6 из горящего гаража в Рославле. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Утром 16 мая произошел пожар в Рославле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Владельцы одного из гаражей в гаражно-строительном кооперативе «Ремонтник-2» в Рославле занимались делами. Около 09:00 они увидели, что от гаражей через ряд валит дым, побежали туда и обнаружили, что дым идет из-под ворот одного из гаражей и сразу же вызвали пожарных.

В считанные минуты огнеборцы примчались по указанному адресу. Владельца на месте не было и ворота были заперты.

Не теряя времени они проникли в злополучное помещение и обнаружили, что рядом с печью горит деревянная тумба и телевизор, который стоял на ней.

Личный состав пожарной охраны оперативно потушил пламя, не позволив ему разгореться и распространиться по всему гаражу и на находящийся внутри автомобиль Audi A6 (2000 года выпуска).

Ущерб от пожара удалось минимизировать: пламя повредило тумбу с телевизором, автомобиль закопчен продуктами горения. А вот что стало причиной возгорания – устанавливают специалисты. Одна из рабочих версий, что причиной пожара мог стать перекал печи, которую хозяин гаража топил накануне поздно вечером.

Напомним, шестеро пожарных тушили возгорание бани в Смоленском районе.