В поселке Волчейка под Смоленском проведут уличное освещение. Фото: администрация Смоленска.

В Смоленске прошел личный прием граждан Главой города.

Жительница поселка Волчейка, который находится в черте Смоленска, пожаловалась, что уличного освещения в населенном пункте нет, и вечером дорога погружается в темноту. Кроме того, и сама дорога практически отсутствует, добраться из поселка на работу, а потом домой жителям крайне трудно.

Андрей Борисов рассказал, что в этом году будет разработана проектно-сметная документация для строительства уличного освещения в поселке Волчейка, а также от поселка до пересечения с улицей Московский Большак. Конкурсные процедуры уже запущены.

В следующем году будет выполнено само строительство. Что касается дороги, то в этом году запланировано выполнение работ по профилированию дорожного полотна с укреплением и отсыпкой щебнем.

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