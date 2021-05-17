Шестеро смолян прошли в финал чемпионата WorldSkills Russia. Фото: администрация Смоленской области.

По итогам отборочных соревнований, прошедших в апреле-мае этого года, в Финале IX Национального чемпионата «Молодые специалисты» (WorldSkills Russia) Смоленскую область впервые представят сразу шестеро участников, сообщает администрация региона.

WorldSkills – международное движение, направленное на популяризацию рабочих специальностей и повышение их престижа в обществе, развитие системы профессионального образования, привлечение бизнес-партнеров из числа работодателей к процессу подготовки квалифицированных кадров, внедрение в сферу профобразования лучших практик и международных стандартов, стимулирование профессиональной ориентации школьников.

Смоленщина присоединилась к движению в 2015 году. За это время в регионе состоялись шесть областных чемпионатов.

В 2021 году в региональных соревнованиях участвовали 225 человек – школьники, студенты профессиональных образовательных организаций, молодые специалисты, добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности, а также мастера возрастной категории «50+».

Испытания проводились в трех возрастных категориях по 34 компетенциям, относящимся к сферам информационных и коммуникационных технологий, образования, производства и инженерных технологий, строительства, творчества, дизайна, транспорта и логистики.

18 конкурсантов, ставших победителями и призерами VI Открытого регионального чемпионата Смоленской области, приняли участие в отборочных соревнованиях на право участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который состоится с 21 по 26 июля в Уфе. В результате на федеральном уровне в 2021 году Смоленщину представят шестеро человек.

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