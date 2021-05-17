В Смоленской области временно приостановили предприятие по убою свиней.
Фото: управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям
Смоленский районный суд временно приостановили деятельность ООО «Золотой теленок», занимающегося убоем свиней и последующей реализацией продуктов убоя, сообщает Управление Россельхознадзора по региону.
В ходе апрельской проверки специалисты нашли нарушения, которые могли привести к распространению среди сельскохозяйственных животных опасных инфекционных заболеваний, в том числе африканской чумы свиней.
На предприятии ненадлежащим образом осуществляется контроль за сбором, хранением и утилизацией биологических отходов.
Отсутствовали отдельная запирающаяся камера для хранения биологических отходов, а также емкости для их сбора. Сами же отходы, образующиеся в ходе убоя, собирались в садовые тачки, после чего на тачках вывозились к месту уничтожения.
Кроме того, убойный пункт не огорожен по всему периметру забором.
При въезде на территорию отсутствовал дезинфицирующий барьер для колес автомобилей, а также площадка для мойки и дезинфекции автотранспорта после выгрузки животных.
Территория предприятия находилась в неудовлетворительном состоянии, отсутствовала холодильная камера для отдельного хранения свиных субпродуктов.
Смоленский районный суд приостановил деятельность по ввозу живых свиней и вывозу свиноводческой продукции на 30 суток. За это время фирме необходимо устранить нарушения.
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