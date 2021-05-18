В Смоленске осудят мошенника, похитившего 4,6 млн у «Смолкабель». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации УМВД России по Смоленской области, 47-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2015 году обвиняемый был назначен конкурсным управляющим предприятия по изготовлению и продаже кабеля и изделий из проволоки, которое было признано банкротом.

Тогда он приготовил поддельный договор поставки, по которому ООО якобы поставило в адрес предприятия еще до его банкротства 20 тонн медной катанки.

Далее в счет оплаты договора на счет общества были перечислено более 4,6 миллиона рублей. Фактически организация поставку медной катанки в адрес предприятия не проводила.

Поступившие от предприятия деньги были несколько раз переведены со счета на счет подставных организаций и в конечном итоге оказались на счете организации, аффилированной конкурсному управляющему.

Обвиняемый похитил 4,6 миллиона рублей, причинив предприятию ущерб в особо крупном размере. В мае 2020 года обвиняемый отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Смоленской области временно приостановили предприятие по убою свиней (подробнее).