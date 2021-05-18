Смоленского предпринимателя наказали за использование товарного знака «Барбоскины». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По информации Гагаринского районного отделения судебных приставов УФССП России по Смоленской области, индивидуальный предприниматель должен 50 тысяч рублей в счет выплаты компенсации за нарушение авторских и исключительных прав.

Должник продавал пластиковые фигурки, содержащих изображение персонажей мультика «Барбоскины» - персонажи «Дружок» и «Гена». При этом, у мужчины не было лицензионного договора на право использования товарного знака.

Добровольно погашать задолженность предприниматель не спешил и игнорировал судебного пристава. Тогда ему запретили совершать регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества, а также арестовали счета.

После этого должник посетил отделение судебных приставов, где его уведомили об аресте имущества.

Индивидуальный предприниматель погасил задолженность в полном объеме.

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