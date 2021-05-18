В Вязьме сгорел Mercedes-Benz. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

17 мая примерно в 16:00 произошел пожар на улице Нахимова в Вязьме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Житель частного дома, выглянув в окно, увидел, что из-под капота его автомобиля Mercedes-Benz Sprinter (2003 года выпуска) вырываются языки пламени.

Не теряя времени, хозяин бросился тушить огонь подручными средствами, параллельно вызывая пожарных. Буквально через пару минут прибыли огнеборцы 12 пожарно-спасательной части и ликвидировали пламя.

Стихия не успела охватить транспортное средство полностью.

В результате случившегося, огнем поврежден моторный отсек автомобиля и салон.

Основная рассматриваемая причина возгорания – техническая неисправность.

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