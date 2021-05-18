В Смоленске мошенница обманула пенсионера, представившись его женой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В полицию Смоленска обратился 72-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
Пожилому мужчине позвонила неизвестная женщина, которую он по голосу принял за свою жену. Она сказала, что ей срочно нужны деньги, и попросила, чтобы он перевел на указанный ею расчетный счет 10 тысяч рублей.
Мужчина поверил услышанному, пошел в отделение банка и с помощью банкомата перечислил требуемую сумму. После этого ему вновь позвонили и сказали, что еще нужны деньги.
Мужчина вернулся в банк, где банковские работники пояснили ему, что скорее всего это звонят мошенники, и посоветовали не переводить деньги, а обратиться в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Звонок заявителю поступил из Хабаровского края.
Ранее в Смоленске осудят мошенника, похитившего 4,6 млн у «Смолкабель».