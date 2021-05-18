В Смоленске мошенница обманула пенсионера, представившись его женой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Смоленска обратился 72-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Пожилому мужчине позвонила неизвестная женщина, которую он по голосу принял за свою жену. Она сказала, что ей срочно нужны деньги, и попросила, чтобы он перевел на указанный ею расчетный счет 10 тысяч рублей.

Мужчина поверил услышанному, пошел в отделение банка и с помощью банкомата перечислил требуемую сумму. После этого ему вновь позвонили и сказали, что еще нужны деньги.

Мужчина вернулся в банк, где банковские работники пояснили ему, что скорее всего это звонят мошенники, и посоветовали не переводить деньги, а обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Звонок заявителю поступил из Хабаровского края.

Ранее в Смоленске осудят мошенника, похитившего 4,6 млн у «Смолкабель».