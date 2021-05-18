Две школы Смоленска вошли в топ-500 лучших в России

Две школы Смоленска вошли в топ-500 лучших образовательных организаций России. Фото: администрация Смоленска.

В Санкт-Петербурге состоялось значимое событие в сфере образования России – III Всероссийский педагогический съезд «Моя страна», сообщает администрация Смоленска.

В рамках съезда прошла церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2021».

По итогам конкурса школы № 33 и № 37 города Смоленска признаны лауреатами в номинации «Лучшая инновационная образовательная организация» и награждены дипломами и медалями.

Эксперты отметили высокий потенциал смоленских школ, ориентированных на формирование и развитие функционально грамотной и социально компетентной личности выпускника.

Ранее шестеро смолян прошли в финал чемпионата WorldSkills Russia.