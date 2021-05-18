Пьяный смолянин ударил подполковника полиции в отделе по вопросам миграции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 40-летний местный житель подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

15 мая пьяный подозреваемый пришел в отдел по вопросам миграции, расположенный на улице Багратиона, чтобы поменять паспорт. Мужчина беспричинно начал вести себя агрессивно.

На шум вышла заместитель начальника ОВМ УМВД России по Смоленску, которая попыталась успокоить посетителя. Злоумышленника удалось вывести на крыльцо здания, где он ударил подполковника полиции кулаком по лицу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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