В Рославле пьяная женщина зарезала гражданского мужа. Фото: Олег ЗОЛОТО

17 мая в следственный отдел СК поступило сообщение о находке в одной из квартир по улице Островского в Рославле тела 35-летнего местного жителя с ножевым ранением.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

17 мая гражданские супруги по месту своего жительства пили алкоголь. Между ними произошел конфликт, женщина взяла нож и ударила сожителя один раз в область груди.

Из-за массивного внутреннего кровотечения мужчина скончался на месте происшествия.

Спустя некоторое время, обнаружив, что он мертв, она позвонила своему родственнику, который и вызвал полицию.

Подозреваемая задержана и в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Ранее пьяный смолянин ударил подполковника полиции в отделе по вопросам миграции.