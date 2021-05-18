В Рославле пьяная женщина зарезала гражданского мужа.
Фото: Олег ЗОЛОТО
17 мая в следственный отдел СК поступило сообщение о находке в одной из квартир по улице Островского в Рославле тела 35-летнего местного жителя с ножевым ранением.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
17 мая гражданские супруги по месту своего жительства пили алкоголь. Между ними произошел конфликт, женщина взяла нож и ударила сожителя один раз в область груди.
Из-за массивного внутреннего кровотечения мужчина скончался на месте происшествия.
Спустя некоторое время, обнаружив, что он мертв, она позвонила своему родственнику, который и вызвал полицию.
Подозреваемая задержана и в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
Ранее пьяный смолянин ударил подполковника полиции в отделе по вопросам миграции.