В Кардымовском районе молодой водитель опрокинулся на Daewoo Matiz

В Кардымовском районе пассажир пострадал после опрокидывания Daewoo Matiz. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.
17 мая в 14:30 на 4-м км автодороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов-Тверицы-Шокино-ст. Присельская» Кардымовского района произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.
25-летний водитель Daewoo Matiz выбрал скорость движения, не обеспечивающую постоянного контроля за движением транспортного средства.
В результате молодой парень потерял контроль над управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП 25-летний пассажир получил телесные повреждения.
Ранее в Вязьме сгорел Mercedes-Benz.