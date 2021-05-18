В Кардымовском районе молодой водитель опрокинулся на Daewoo Matiz

В Кардымовском районе пассажир пострадал после опрокидывания Daewoo Matiz. Фото: ГИБДД России по Смоленской области.

17 мая в 14:30 на 4-м км автодороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов-Тверицы-Шокино-ст. Присельская» Кардымовского района произошла авария, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

25-летний водитель Daewoo Matiz выбрал скорость движения, не обеспечивающую постоянного контроля за движением транспортного средства.

В результате молодой парень потерял контроль над управлением и совершил опрокидывание.

В результате ДТП 25-летний пассажир получил телесные повреждения.

Ранее в Вязьме сгорел Mercedes-Benz.