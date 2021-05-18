В Смоленске обработали три улицы от борщевика. Фото: администрация Смоленска.

Специалисты приступили к уничтожению борщевика в Ленинском районе Смоленска, сообщает городская администрация.

Обработаны химическими средствами территории произрастания опасного растения по Досуговскому шоссе, проспекту Гагарина в районе дома №68, улице Семичевская от дома №12. Устранение борщевика продолжится и на других незакрепленных территориях в разных районах областного центра.

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