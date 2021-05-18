В Смоленской области третий год подряд пройдет акция по сбору батареек. Фото: администрация Смоленской области.

С 24 мая в образовательных организациях региона стартует ежегодная природоохранная акция по сбору батареек, сообщает администрация Смоленской области.

Мероприятие проходит в регионе уже в третий раз.

Первая акция по сбору отработанных источников малого тока была организована в течение декабря 2019 года – января 2020 года на базе всех общеобразовательных учреждений областного центра. В ходе ее проведения смоленские школьники собрали более 2 тонн отработанных батареек.

В 2021 году желание присоединиться к акции проявили и дошкольные учреждения Смоленщины.

В настоящее время уже установлены специальные контейнеры, предназначенные для накопления отработанных источников малого тока, в общеобразовательных учреждениях.

Акция продлится до 24 ноября, после чего все собранные батарейки будут доставлены в компанию по утилизации, сбору и транспортировке отходов «НЭК».

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