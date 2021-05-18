Островский обратился к прокурору из-за ситуации в Кардымовском детском доме-школе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с сенатором РФ от Смоленской области Сергеем Леоновым, сообщает администрация региона.

Сенатор обратил внимание Алексея Островского на ситуацию, сложившуюся в Кардымовском детском доме-школе – учреждение в настоящее время не функционирует, в 2019 году все его воспитанники были переведены в Сафоновский детский дом-школу.

При этом, как сообщают местные жители, из здания школы и с прилегающей к нему территории по не установленным причинам регулярно вывозится мебель, турники и иное имущество.

Сергей Леонов обратился к губернатору с просьбой направить письмо в адрес Прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна, для того чтобы дать правовую оценку вопросам распоряжения имуществом учреждения.

Алексей Островский с целью защиты прав и законных интересов кардымовцев всецело поддержал предложение и направил письмо в прокурору области.

Напомним, в Смоленской области третий год подряд пройдет акция по сбору батареек.