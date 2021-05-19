Смоленские спасатели изъяли 4 снаряда времен ВОВ в минувший вторник. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

18 мая в жители Смоленской области нашли взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Специалисты «Пожарно-спасательного центра» изъяли и уничтожили две противотанковые мины ТМИ-35 в деревне Подсобное хозяйство Сафоновского района, минометную мину калибра 81 мм в деревне Изъялово и артиллерийский снаряд 76 мм в деревне Лехмино Холм-Жирковского района.

К счастью, никто не пострадал.

Всего: 4 ВОП времен ВОВ.

Напомним, В Вязьме сгорел Mercedes-Benz.