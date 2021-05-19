В Смоленске 23 мая пройдет международный фестиваль «Славянское братство». Фото: администрация Смоленска.

23 мая в 12:00 пройдет традиционный фестиваль фольклора, ремесел и семейного творчества «Славянское братство», сообщает администрация Смоленска.

Мероприятие пройдет на территории историко-археологического комплекса «Гнездовские курганы».

В фестивальной программе – выступления фольклорных и музыкальных ансамблей, театральных коллективов Смоленска, Смоленской области, регионов России и Республики Беларусь, мастер-классы по народным ремеслам, ярмарка изделий прикладного творчества, игры и развлечения, детские увеселительные городки, экскурсия по Гнездовскому комплексу, лучный тир, лазертаг и многое другое.

Справки по телефону 4(812) 42-51-04, e-mail: gnezdovo-master@mail.ru, сайт: www.dkgnezdovo.ru (МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово).

Напомним, в Смоленской области третий год подряд пройдет акция по сбору батареек.