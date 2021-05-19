Смолянин оплатил штраф в 400 тысяч, чтобы работодатель не узнал о его долгах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По информации межрайонного отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Смоленской области, смолянин должен оплатить штраф в 400 тысяч рублей за незаконную вырубку леса.

Однако оплачивать штраф он не спешил. Мужчина игнорировал приходящие уведомления, на прием к судебному приставу не являлся и по месту регистрации длительное время не проживал.

На банковские счета должника были вынесены постановления о взыскании на денежные средства. На его транспорт был вынесен запрет на совершение регистрационных действий.

Но и это никак не повлияло на смолянина. Тогда пристав установил официальное место работы должника, куда было направлено постановление об удержании денег с его зарплаты.

Лишь после этого мужчина связался с судебным приставом и объяснил, что статус «должника» не допустим в его трудовой деятельности.

Должник оплатил штраф в полном объеме, чтобы не ставить под сомнение имидж и деловую репутацию.

Напомним, смоленского предпринимателя наказали за использование товарного знака «Барбоскины».