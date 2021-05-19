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Происшествия19 мая 2021 9:44

Жительница Рославля «подарила» дистанционным мошенникам 400 тысяч рублей

Деньги переведены на абонентские номера Ростовской области
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жительница Рославля «подарила» дистанционным мошенникам 400 тысяч рублей.

Жительница Рославля «подарила» дистанционным мошенникам 400 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела МВД России «Рославльский» обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что с ее карты пытаются похитить деньги. Звонивший сказал, что для предотвращения незаконных операций и «выведения на чистую воду» мошенников ей необходимо оформить кредит, снять полученные деньги и через банкомат перевести их на безопасные счета.

Гражданка поверила, оформила кредит на сумму 400 тысяч рублей, пошла к банкомату и перевела все деньги на 10 абонентских номеров, продиктованных собеседником. Спустя некоторое время она осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Оказалось, что деньги переведены на абонентские номера Ростовской области.

Примечательно, что женщина знала о таких схемах мошенников из средств массовой информации и бесед с полицейскими.

Напомним, в Смоленске мошенница обманула пенсионера, представившись его женой.

ЧП