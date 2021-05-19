Восемь пожарных тушили возгорание частного дома в Темкинском районе. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

18 мая в 16:45 произошел пожар на улице Восточная в Тёмкино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Жители одного из частных домов увидели, что полыхает дощатая веранда дома соседей и сразу же вызвали на помощь пожарных.

В это же время вернулась и хозяйка дома, пламя стремительно распространялось по бревенчатому дому и предпринимать попытки самостоятельно справиться с огнем было не безопасно.

По указанному адресу в считанные минуты примчалось подразделение 45 пожарно-спасательной части, огнеборцы оценили обстановку – дом весь был охвачен пламенем и запросили в помощь еще одну автоцистерну части.

Менее получаса потребовалось 8 пожарным на то, чтобы справиться с пламенем. А вот проливка и разборка сгоревших конструкций длилась ни один час.

Удалось справиться с пожаром, не допустив его распространения на соседние дома. Что стало причиной пожара устанавливают специалисты.

Напомним, смоленские спасатели изъяли 4 снаряда времен ВОВ в минувший вторник.