В Смоленске парк Соловьиная роща обработают от клещей. Фото: администрация Смоленска.

В Смоленске 19 мая с 06:00 зеленые зоны общественной территории опрыскают специализированными средствами для уничтожения и профилактики появления клещей, сообщает городская администрация. До 12 часов входы в парк будут огорожены сигнальными лентами.

В этот день на территории не рекомендуется выгуливать домашних животных, сидеть и лежать на траве, рвать зеленые насаждения.

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